العالم اليوم - تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 02:16 مساءً - دشن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، السبت، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، محطة بينونة للطاقة الشمسية، بالقرب من منطقة الموقر، كأكبر محطة من نوعها في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى (200) ميغاواط.

ويسهم المشروع في دعم تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم عملية التنمية الاقتصادية.

وتحقق المحطَّة تفادي انبعاث (360) ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويَّاً، أي ما يعادل تحييد الانبعاثات الناتجة عما يقارب (80) ألف سيارة من الطرقات.

تُعدُّ محطَّة بينونة أكبر مشروع من نوعه في المملكة، تدشنها شركة بينونة للطاقة الشَّمسيَّة، المشروع المشترك ما بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية "تاليري".

المشروع يسهم في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجدِّدة بحلول عام 2030 كهدف استراتيجي تسعى المملكة لتحقيقه.

وتنتج محطة بينونة للطاقة الشمسيَّة تنتج أكثر من (560) غيغاواط / ساعة من الطاقة سنويا، ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة السنوية لقرابة (160) ألف منزل.