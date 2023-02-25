العالم اليوم - ترحيل مرتضى منصور للسجن.. وحقيقة عزله من رئاسة الزمالك

انتم الان تتابعون خبر ترحيل مرتضى منصور للسجن.. وحقيقة عزله من رئاسة الزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 02:16 مساءً - كشفت مصادر أمنية وشهود عيان، السبت، أن الأجهزة الأمنية المصرية اصحبت رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من مقر محكمة النقض وسط القاهرة لتنفيذ فترة الحبس المقضي بها ضده لمدة شهر.

ورفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به مرتضي منصور على الحكم على خلفية اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقضت المحكمة بتأييد الحكمين الصادر ضد منصور بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف الخطيب.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

منشور رئيس الزمالك

من جانبه، نشر رئيس الزمالك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا جاء فيه: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك. لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي".

وأضاف: "لا تقلقوا عليا. الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن. الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني. هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء. الحمد لله".

عزل مرتضى منصور