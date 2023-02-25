«القاهرة الإخبارية»: الأردن يحبط تهريب أسلحة وقنابل بطائرة قادمة من سوريا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، فقد رصدت قوات حرس الحدود الأردنية من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضى الأردنية.

وأضافت القناة، أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية M4، و4 قنابل يدوية، وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة فى حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسى مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتابعت، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.