ماكرون يعلن أنه سيزور الصين مطلع شهر أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه سيزور الصين بحلول مطلع شهر أبريل المقبل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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