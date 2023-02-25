«القاهرة الإخبارية»: تعثر بدء التصويت وتأخر فتح اللجان فى انتخابات نيجيريا

وشكا الناخبون النيجيريون فى انتخابات سابقة ببعض المناطق، من تأخر فتح مراكز التصويت لساعات أو عدم فتحها على الإطلاق.
وبحسب "القاهرة الإخبارية"، يتنافس فى الانتخابات النيجيرية اثنان من المخضرمين السياسيين من الحزبين الرئيسيين ومرشح من حزب صغير، تشير استطلاعات الرأى إلى أن لديه فرصة بفضل دعم الناخبين الشباب.
وأشارت القناة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يكون فيها التنافس غير محسوم لمرشح بعينه، وكان قد تم تسجيل أكثر من 93 مليون شخص للتصويت لانتخاب الرئيس المقبل وأعضاء الجمعية الوطنية، وستفتح مراكز الاقتراع وعددها نحو 176600 بين الساعة 8:30 صباحا و2:30 ظهرا "0730 إلى 1330 بتوقيت جرينتش".
ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع، وسيتم نشر النتائج خارج مراكز الاقتراع، ومن المتوقع صدور النتائج النهائية من الولايات الست والثلاثين والعاصمة الاتحادية أبوجا فى غضون خمسة أيام من التصويت.
والمتنافسون الرئيسيون فى السباق لخلافة "بخارى" هم حاكم لاجوس السابق، بولا تينوبو، "70 عاما"، من حزب المؤتمر التقدمى الحاكم، وأتيكو أبو بكر، "76 عاما"، من حزب الشعب الديمقراطى المعارض الرئيسى، والذى سبق أن شغل منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى حاكم ولاية أنامبرا السابق بيتر أوبى، "61 عاما"، من حزب العمل الأصغر.
وتقول اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، إنها أدخلت تقنيات وإجراءات جديدة لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، مثل نظام اعتماد الناخبين ثنائى الوضع الذى يجمع بين بصمات الأصابع والقياسات الحيوية للوجه للتحقق من هوية الناخبين.
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