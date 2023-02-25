مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التونسية اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن المحكمة الإدارية نظرت 17 طعنا على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، والتى كانت قد استقبلتها خلال الأيام الماضية.
وأوضحت أن الهيئة العليا للانتخابات ستعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التونسية، مشيرة إلى أن أولى جلسات البرلمان سوف تعقد خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج.
وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن طعنين فقط من بين الـ17 طعنا التى نظرتها المحكمة، قد يؤديان إلى تغير فى نتائج الانتخابات بدائرتين فقط، موضحة أنه يحق للرئيس التونسى، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، دعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك خلال فترة تبدأ من الغد، وحتى 12 من مارس المقبل، إذ يمنحه القانون مهلة 15 يوما من تاريخ النتائج النهائية للانتخابات للدعوة إلى انعقاد البرلمان.
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