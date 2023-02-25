العالم اليوم - مخزون روسيا من "الدرونز" الإيرانية.. تقرير يكشف "أمرا هاما"

انتم الان تتابعون خبر مخزون روسيا من "الدرونز" الإيرانية.. تقرير يكشف "أمرا هاما" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 01:19 مساءً - رجحت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، أن يكون مخزون روسيا من الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع، قد نفد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، إنه "منذ 15 فبراير تقريبا، لم ترد أي تقارير عن استخدام روسيا لطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، لتنفيذ ضربات أو هجمات ضد أوكرانيا".

ووفقا للوزارة، فإن عدم نشر طائرات بدون طيار إيرانية الصنع "يشير على الأرجح إلى أن روسيا قد استنزفت مخزونها الحالي".

المسيرات الإيرانية

منذ سبتمبر 2022، تقول كييف إن روسيا نفذت مئات الهجمات ضد أهداف أوكرانية بأسلحة إيرانية الصنع، وذلك قبل أن تعترف إيران في نوفمبر الماضي، بأنها زودت روسيا بطائرات مسيرة.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بتزويد تل أبيب واشنطن بمعلومات استخباراتية أولية حول نية إيران تسليم روسيا طائرات هجومية مسيرة في يونيو 2022.

وبحسب التقرير فقد أرسلت الطائرات المسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

واستخدمت موسكو هذه الطائرات لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية، ما دفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض عقوبات على طهران.

وقال إيال هولاتا الذي شغل سابقا منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "كان واضحا لنا أن ذلك سيحدث في مرحلة ما".

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه عندما تم تقديم المعلومات الاستخباراتية لأول مرة إلى صنّاع القرار في إسرائيل، تم اتخاذ القرار بمشاركتها على الفور مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

ولفت المصدر إلى الرحلة التي قام بها هولاتا إلى واشنطن أوائل يونيو 2022، لإجراء محادثات مع نظيره في البيت الأبيض جيك سوليفان حول التحضير لزيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل، مضيفا أن قضية تسليم الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا كانت في مقدمة المناقشات.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن تل أبيب أرسلت رسالة إلى موسكو جاء فيها "قلنا لهم إنهم لا يفهمون مدى خطورة هذا الأمر بالنسبة لنا وأن الإسرائيليين سوف يُقتلون بسبب ما يتعلمه الإيرانيون في أوكرانيا والخبرة التي يكتسبونها من هذه الحرب".