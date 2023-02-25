مرصد الزلازل الأردني: العديد من مناطق شمالي ووسط المملكة شعرت بالزلزال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 25 فبراير 2023 01:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة 20:04 الاثنين، ويقع مركز الهزة عند حدود تركيا وسوريا، بخط عرض 36.14، وخط طول 35.94.

وبين المرصد ان العديد من مناطق شمالي ووسط المملكة شعرت بالزلزال الذي يبعد 450 كم عن عمان .

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب على عمق كيلومترين منطقة الحدود التركية السورية الاثنين، وأكد مصدر عدم تعرض المستشفى الميداني الأردني في كهرمان مرعش التركية لأضرار جراء الزلزال الجديد.

وقال شاهد من رويترز، إن الزلزال الذي مركزه انطاكيا شُعر به في سوريا ومصر ولبنان، فيما ذكر التلفزيون الفلسطيني إن سكان مناطق فلسطينية شعروا بها.

قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال في سوريا رائد أحمد، إن كل المدن السورية تأثرت بالهزة، وهي من الهزات الارتدادية للزلزال الكبير الذي حدث في 6 شباط/فبراير.