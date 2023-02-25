العراق يدعو الدول العربية لتبنى قرار بعودة سوريا إلى محيطها العربى

وطالب الحلبوسى، خلال كلمته بالمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلمانى العربى المنعقد فى العاصمة العراقية بغداد، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن تتبنى الدول العربية على المستويات كافة، البرلمانية والحكومية، قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطها العربى.
وأشار إلى أنه يجب عودة سوريا وممارسة دورها العربى والإقليمى والدولى بشكل فاعل، والعمل الجاد لاستقراره وإعادة تأهيل بناه التحتية، وعودة أشقائنا السوريين، الذين هجرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معززين مكرمين
وتابع رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، ورئيس مجلس النواب العراقى: "نرحب بالأشقاء فى بغداد بعد مضى 40 عاما على استضافة المؤتمر، وهذه القمة تشكل خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات بين البلدان العربية، نعى أهمية هذه المساندة العربية فى المضى قدما لعراق آمن، وشرق أوسط مستقر، كما تنتظر فى أعمال المؤتمر الكثير من المخرجات فى نقاشاته وطروحاته لقضايا الأمة العربية، ومستجدات الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"
واستطرد: "آن الأوان للبيت العربى أن يوحد الجهود، وينبذ الخلافات الجانبية للوقوف أمام التحديات الراهنة دوليا وإقليميا من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة"، موضحا أن العالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملا تشاركيا وجهودا استثنائية وتكثيفا للمساعى الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وفى مقدمة تلك القضايا قضية الأمن الغذائى التى بحثناها فى اللقاء البرلمانى العربى فى القاهرة، وما يترتب على جميع الخطط المعروضة من جهود حكومية لتنفيذها على أرض الواقع".
وأشار الحلبوسى، إلى أن "العراق يرفض اعتداءات قوات الاحتلال الصهيونى، بحق الأشقاء الفلسطينيين، ونكرر تأكيدنا اليوم على موقفنا الثابت والمبدئى من القضية الفلسطينية، ومهما مر الوقت وتغيرت الظروف الدولية، فإننا ننطلق من رؤية وإيمان راسخ بأحقية إخواننا الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
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