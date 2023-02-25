مديرة النقد الدولى: خلافات حول إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة

جدة - نرمين السيد - قالت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، خلال اجتماع لمجموعة العشرين، إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، موضحة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون جزءا من المناقشات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة، فقد كشفت كريستالينا جورجيفا، عن محادثات تجرى حول مائدة مستديرة؛ لبحث مسألة الديون السيادية العالمية، مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص، "لقد انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاما بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول". وأكدت مديرة صندوق النقد الدولى، أن التحدى الأكبر للنمو الاقتصادى هو الحفاظ على تماسك العالم، وأنه فى حالة التفكك وتشكيل كتل تجارية منفصلة، فقد يكلف هذا العالم ما يصل إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وهو ما يعادل القضاء على اقتصاد دول كبرى.

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