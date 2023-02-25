المستشار الألمانى: الحرب فى أوكرانيا خلفت خسائر اقتصادية كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأشار المستشار الألمانى إلى أن الحرب فى أوكرانيا خلفت خسائر اقتصادية كبيرة. وقال المستشار الألمانى، أمس الجمعة، إن تسليم الأسلحة الألمانية لأوكرانيا لن يطيل أمد الحرب، مؤكدًا أن قادرة الغرب سيبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم التصعيد بين روسيا والناتو.

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