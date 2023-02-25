«القاهرة الإخبارية»: روسيا تضاعف سفنها المحملة بالأسلحة فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن توقعات داخل الجيش الأوكرانى بوقوع المزيد من الضربات الروسية الجديدة على بلاده، إذ أشار إلى أن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة فى البحر الأسود وتوقع أن يكون هذا استعدادًا لمزيد من الضربات الصاروخية.





وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها فى البحر الأسود، فى إطار سعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية، وذكرت القيادة العسكرية فى المنطقة الجنوبية الأوكرانية "تضاعف أسطول السفن الحربية فى البحر الأسود مقارنة بصباح اليوم، الآن يوجد ثمانى سفن" وبحسب "القاهرة الإخبارية"، يتوقع الجيش الأوكرانى هجومًا صاروخيًا وضربات بطائرات مسيرة قيد الإعداد، خاصة أن إحدى السفن فرقاطة مسلحة بثمانية صواريخ من طراز كاليبر ، وكانت أوكرانيا قالت يوم السبت الماضى إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ من طراز كاليبر من البحر الأسود، تم إسقاط اثنين منها. ويتمركز أسطول روسيا فى البحر الأسود فى شبه جزيرة القرم، التى ضمتها موسكو فى عام 2014.

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