«القاهرة الإخبارية»: تراجع عدد المفقودين بعد إعصار جابرييل فى نيوزيلندا

وضرب إعصار جابرييل نيوزيلندا فى 12 فبراير الجارى، مما تسبب فى حدوث دمار واسع النطاق فى جميع أنحاء الجزيرة الشمالية.
وتسبب الإعصار فى سقوط 11 قتيلًا على الأقل وتشريد الآلاف، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين تعذر الاتصال بهم 6000 شخص فى أعقاب الإعصار، إذ انقطعت الاتصالات فى العديد من المناطق، لكن العدد تراجع بفضل جهود التعافى والإنقاذ.
وفى بيان لها، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، قالت الشرطة النيوزيلندية: "التواصل مع الثلاثة عشر الباقين يظل أولوية بالنسبة للشرطة.. ونحن نعمل بأسرع ما يمكن".
وقالت وكالة إدارة حالات الطوارئ إن هطول أمطار غزيرة فى منطقة خليج هوك، وهى واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الإعصار جابرييل، أدى إلى تجدد المخاطر من الفيضانات فى المنطقة حيث صدرت أوامر بالإجلاء.
وأضافت الوكالة، أن المنازل فى منطقة "إسك فالى" كانت خالية من السكان منذ الإعصار، لكن 26 أسرة أخرى تم إجلاؤها أمس"، كما تسبب الطقس القاسى فى حدوث سيول وتحذيرات بشأن الإجلاء فى داخل ومحيط مدينة أوكلاند.
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