مجلس الأمن الروسى: موسكو قادرة على إنتاج الأسلحة لصد أى عدوان

جدة - نرمين السيد - ويتوقع الجيش الأوكرانى المزيد من الضربات الروسية الجديدة على بلاده، لافتًا إلى أن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة فى البحر الأسود، وتوقع أن يكون هذا استعدادًا لمزيد من الضربات الصاروخية.

وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها فى البحر الأسود، فى إطار سعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية، وذكرت القيادة العسكرية فى المنطقة الجنوبية الأوكرانية "تضاعف أسطول السفن الحربية فى البحر الأسود مقارنة بصباح اليوم، الآن يوجد ثمانى سفن"