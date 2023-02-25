العالم اليوم - "أبراج" العمانية تدشن أول عقود عملياتها في الكويت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 12:22 مساءً - وقّعت شركة "أبراج" العمانية لخدمات الطاقة شراكة استراتيجية مع شركة "شيفرون" العربية السعودية، والشركة الكويتية لنفط الخليج، في مجال الحفر واستخراج النفط لمدة خمس سنوات.

وستعمل الشركة بموجب هذه الشراكة على بناء ثلاث منصات للحفر والخدمات ذات الصلة في مشروع حقل "الوفرة" في دولة الكويت.

وتأتي الشراكة في إطار تعزيز مكانة شركة "أبراج" وتوسع عملياتها التشغيلية في سوق خدمات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وتهدف "أبراج" لخدمات الطاقة من خلال هذه الشراكة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنويع محفظة الخدمات التي تقدمها، وتبادل الخبرات.

ويذكر أن شركة أبراج لخدمات الطاقة قد أعلنت عن إدراج أسهمها في بورصة مسقط في 20 من فبراير الجاري، ضمن خطة التخارج التي أعلن عنها جهاز الاستثمار العُماني من عدد من الاستثمارات الحكومية.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد وقعت مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، مطلع فبراير الجاري، اتفاقا بشأن برنامج تنفيذي في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية.