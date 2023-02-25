العالم اليوم - بسبب مخاوف الفائدة.. الذهب يتراجع لرابع أسبوع على التوالي

انتم الان تتابعون خبر بسبب مخاوف الفائدة.. الذهب يتراجع لرابع أسبوع على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 12:22 مساءً - سجلت أسعار الذهب تراجعًا للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن أنهت التعاملات في آخر الجلسات، الجمعة، باللون الأحمر، مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أميركية حديثة جاءت أقوى من المتوقع قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المعدل قد زاد بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق، بينما انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7 بالمئة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 بالمئة.

وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة في أكبر اقتصاد بالعالم لفترة أطول.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 1.70 بالمئة، ليصل إلى 1811.04 دولار للأونصة، وذلك بعد أن تراجعت بنسبة 0.62 بالمئة في آخر جلسات الأسبوع الماضي، الجمعة.

وكان مؤشر الدولار قد ارتفع في أسبوع بنسبة 1.31 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بقوة في أسبوع لتهبط بنسبة 4.45 بالمئة إلى 20.76 دولار للأونصة.