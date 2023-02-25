المستشار الألماني يبحث الأزمة الأوكرانية والعلاقات الاقتصادية في الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 11:22 صباحاً - وصل المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى العاصمة الهندية، اليوم السبت، ووفقا لمسؤولين فإن الزيارة ستبحث ملف الحرب الروسية في أوكرانيا وطرق تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

وعقب استقباله من قبل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قال شولتس خلال مؤتمر صحفي: “سنناقش جميع الموضوعات ذات الصلة بتنمية بلادنا، وأيضًا السلام في العالم، وهو أمر مهم”، مؤكداً أن التعاون بين برلين ونيودلهي مهم للغاية.

وأشار إلى أنه بحث مع الجانب الهندي ملف الأمن الغذائي في العالم، لافتا إلى أن بلاده تعمل على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الهند.

وأكد المستشار الألماني أن الحرب في أوكرانيا كارثة كبيرة، وخلّفت خسائر اقتصادية كبيرة في العالم، موضحاً: “العالم يعاني من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي إن بلاده ستواصل التنسيق مع ألمانيا لمكافحة الإرهاب، وأن نيودلهي تعمل على توسيع العلاقات في مجال الأمن والدفاع مع ألمانيا.

وأضاف مودي أن الهند مستعدة للمساهمة في أي عملية سلام لحل الأزمة الأوكرانية.

وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها شولتس إلى الهند، بالرغم من أن اجتماعه هو الرابع مع مودي منذ توليه منصبه عام 2021.

من المتوقع أن يسعى المستشار الألماني إلى دعم الهند للموقف القاسي الذي اتخذته أوروبا والولايات المتحدة تجاه روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.