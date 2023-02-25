سفير روسيا بواشنطن: العقوبات الجديدة لن تمنع موسكو من اتباع سياستها

جدة - نرمين السيد - أكد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولى أنطونوف، أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا لن تمنع موسكو من اتباع سياسة مستقلة والمضى قدما فى الطريق المختار لبناء عالم متعدد الأقطاب على أساس مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.





وقال أنطونوف - فى تصريحات صحفية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم السبت - "لقد شهدنا دفعة جديدة من العقوبات الاقتصادية والشخصية الطائشة ضد روسيا ومواطنيها، فهم يريدون أن نعانى مرة أخرى"، مشددًا على ضرورة إدراك الإدارة الأمريكية أن شحنات الأسلحة الجديدة، كما سابقاتها، لن تؤدى إلا إلى إطالة مسار النزاع وإطالة سفك الدماء ولن تساعد بتاتا فى تقريب فرض السلام. وأشار السفير الروسى إلى أن تعليق عضوية بلاده فى مجموعة العمل المالى خطوة خطيرة ستضر بشكل كبير بالجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال. وكانت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها فى مجموعة السبع أعلنت، أمس الجمعة، عن حزمة عقوبات واسعة على روسيا، استهدفت شركات وأفرادا فى قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى 30 فرداً وشركة فى دول أوروبية.

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