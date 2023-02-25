العالم اليوم - حدث غريب في تركيا.. فيديو لحفرة عملاقة تثير حيرة الجميع

انتم الان تتابعون خبر حدث غريب في تركيا.. فيديو لحفرة عملاقة تثير حيرة الجميع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 11:15 صباحاً - خلال الأيام الماضية التي عقبت الزلازل الكارثية، رصدت الكثير من الظواهر التي لم يوجد لها تفسير دقيق حتى اليوم، ومن هذه الظواهر ما اكتشف في مدينة قونية التركية، بمنطقة الرشادية.

حيث شوهدت حفرة عملاقة تشكلت فجأة في الأرض بعمق يصل إلى 12 مترا، ما أثار المخاوف والحيرة من ارتباطها بالزلزال والهزات التي ضربت تركيا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وفي تعليق للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك: "الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما حدثت أثناء الزلزال".

وتابع بالقول: "ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال".

حفر معتادة

ويقول يوسف جولتكين، صاحب الحقل الذي تشكلت فيه الحفرة إنه "من المحتمل أن تكون الحفرة قد تكونت قبل أيام قليلة، حيث غالبا ماتكون لدينا حفر هنا".

وأضاف: "لا نعرف إذا كانت هذه الحفر ستستمر، لقد اعتدنا عليها، لكن الناس الذين يرونها للمرة الأولى يخافون".

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