العالم اليوم - فيديو.. شبيه رئيس وزراء الهند يبيع المأكولات الشعبية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 11:15 صباحاً - تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مؤخرا، فيديو لطاه يشبه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ووفقما ذكر موقع "إنديان إكسبريس"، فإن الطاهي يعمل في مطعم بولاية غوجارات الهندية. ويرتدي الرجل واسمه أنيل باي خطار زيا مشابها للذي يرتديه مودي عادة، كما أنه له لحية أيضا. وحسبما ذكر خطار الذي يبيع مأكولاته في شارع "باني بوري" المخصص لهذا الغرض، فإنه يرتبك أحيانا عندما يناديه البعض باسم مودي.

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