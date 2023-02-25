بايدن يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16» الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم السبت - "لا يحتاج الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى مقاتلات "إف-16" الآن.. ووفقا لعسكرينا، لا يوجد سبب لتقديم "إف-16" فى الوقت الحالى.. استبعد ذلك فى الوقت الحالى".
وأضاف أن الجيش الأوكرانى يحتاج إلى دبابات ومدفعية ومنظومات دفاع جوى، بما فى ذلك أيضا راجمات "هيمارس".. وتابع "هناك أشياء يحتاجها زيلينسكى الآن والتى نرسلها إليه حتى يتمكن من النجاح".
وأوضح بايدن قائلا "أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا بقدر ما يلزم للانتصار على روسيا".
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