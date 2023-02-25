العراق: مقتل 35 إرهابيا فى عمليات أمنية منذ بداية العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية ـ "إن العمليات الأمنية يتم تنفيذها بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية الأخرى وذلك ضمن استراتيجية جديدة للقضاء على بقايا الخلايا الإرهابية".
وأشار الخفاجى إلى أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أخطر خلية إرهابية متنقلة فى أطراف وادى العظيم بمحافظة صلاح الدين، موضحًا أن هذه الضربة قضت على خمسة إرهابيين وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من قبل قيادة عمليات صلاح الدين.
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