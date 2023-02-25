موسكو: لا يمكن حل مشكلات أوروبا بدون روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوفد الروسى فى اجتماعات منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، ونائب رئيس البرلمان الروسى، بيوتر تولستوى، أن تأييد غالبية الدول الأعضاء لمشاركة روسيا فى اجتماعات المنظمة يبرهن على وجود صوت عاقل وإدراك أن مشاكل أوروبا لا يمكن حلها بدون روسيا.





وقال تولستوى - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - "إن الغرب لا يساعد أوكرانيا فى إنهاء الأزمة"، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن روسيا تواصل نهجها الدبلوماسى تجاه الجميع. وأضاف رئيس الوفد الروسى فى اجتماعات منظمة الأمن والتعاون بأوروبا - ومقرها فيينا - أنه لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا بدون روسيا.

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