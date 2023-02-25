إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، عزمه على إرسال أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج، للتدريب على السيطرة على شبه جزيرة القرم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى: "خطوات عسكرية تتخذ ونستعد لها، نحن جاهزون عقليا، ونجهز السلاح والقوات ونشكل الألوية ونشكل وحدات هجومية بمختلف أنواعها، ونرسل أشخاصا للتدريب ليس فقط فى أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضا فى بلدان أخرى".