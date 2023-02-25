زيلينسكى يعلن تدريب قوات أوكرانية لشن هجوم على القرم

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، عزمه على إرسال أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج، للتدريب على السيطرة على شبه جزيرة القرم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى: "خطوات عسكرية تتخذ ونستعد لها، نحن جاهزون عقليا، ونجهز السلاح والقوات ونشكل الألوية ونشكل وحدات هجومية بمختلف أنواعها، ونرسل أشخاصا للتدريب ليس فقط فى أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضا فى بلدان أخرى". وكان القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكرانى، إيجور كليمينكو، قد أعلن فى بداية فبراير أن حكومة كييف بدأت فى تنظيم ألوية هجومية للسيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس، موضحًا أن المشروع كان يعرف باسم "الحرس الهجومى".

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