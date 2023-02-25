أوكرانيا: تدمير مروحية روسية من طراز مى-24 وأربع طائرات مسيرة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم السبت أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت مروحية هجومية روسية من طراز Mi-24 وأربع طائرات بدون طيار، منهم واحدة من طراز أورلان-10 وأخرى من طراز "زالا" واثنتان من طراز "Lancet-3"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن سلاح الجو للقوات المسلحة الأوكرانية شن أيضا 20 غارة على أفراد تابعين للجيش الروسى ومعدات العسكرية وضربتين على مواقع نظام الدفاع الجوى الصاروخى الروسى، كما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة روسى واحد وثلاثة مستودعات للذخيرة. وأضاف البيان أن المدافعين الأوكرانيين صدوا حوالى 70 هجوما من قبل الروس فى اتجاهات كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا وشختارسك، والذين شنوا على مدار أمس 27 غارة جوية وفتحوا النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة "MLRS" 75 مرة. وتأثرت المستوطنات السلمية والمدنيون مرة أخرى. وتابع الجيش الأوكرانى - فى بيانه - أن التهديد بشن ضربات صاروخية وجوية روسية أخرى لا يزال مستمرا فى جميع أنحاء أوكرانيا.

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