العالم اليوم - غوارديولا: هذا ليس خطأ إرلينغ هالاند

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 10:18 صباحاً - دافع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، عن نجم فريقه إرلينغ هالاند، معتبراً أنه "مثير للإعجاب منذ بداية الموسم"، وسط انتقادات طالت المهاجم النروجي بسبب غياب فعاليته في المباريات الأخيرة.

ورداً على سؤال عن قلة عدد الكرات التي لمسها هالاند خلال المباريات الأخيرة، قال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "هذا خطؤنا، وليس خطأ إرلينغ هالاند الذي كان مثيراً للإعجاب منذ بداية الموسم".

ولم يسجّل هالاند في آخر تعادلين مخيّبين لآمال السيتي أمام نوتنغهام فورست (1-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز ولايبزيغ الألماني (1-1) في دوري أبطال أوروبا، كما أنه لم يكن منخرطاً في عدد كبير من اللمسات.

وأضاف غوارديولا، الذي أقرّ بأن فريقه يحتاج إلى التحسّن وبالتالي زيادة فاعلية هالاند: "لست بحاجة إلى إحصاءات، بمجرد انتهاء المباراة، أعرف من انخرط في اللعب أم لا، ومن الذي يجب أن يشارك بشكل أكبر أم لا".

ويملك هالاند (22 عاماً) في موسمه الأول مع مانشستر سيتي 32 هدفاً في مختلف المسابقات، لكن الآراء منقسمة تجاهه، إذ أنه منذ وصوله يبدو أن الفريق فقد مرونته التي تعتبر مكمن قوته.

ويحتل سيتي حامل اللقب والذي يحلّ ضيفاً على بورنموث السبت، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وختم غوارديولا بالقول إن "الهداف هو أصعب مركز في العالم لأنه يتضمن وجود خصمين دائمين في ظهرك، ولدى هالاند رغم ذلك تفوّق".