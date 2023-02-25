بلينكن وجوتيريش يؤكدان الحاجة لتعزيز سلام عادل ودائم فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - أن بلينكن وجوتيريش أكدا، خلال لقائهما بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الأزمة الروسية فى أوكرانيا، أهمية الاستمرار فى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتقديم الدعم الإنسانى لأوكرانيا والمنطقة.

وناقش الجانبان الخسائر المأساوية فى الأرواح بتركيا وسوريا بسبب الزلازل والتوابع، وأكدا مجددا الحاجة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بحيث يمكن للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين.

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكى والأمين العام للأمم المتحدة عن الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغانى فى مواجهة قمع طالبان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان.