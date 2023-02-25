الخارجية الصينية: رئيس بيلاروسيا سيزور بكين فى 28 فبراير

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له قبل أيام، قال لوكاشينكو، إن أفضل خيار للأوروبيين هو الاتحاد مع روسيا الاتحادية، مؤكدًا أنه نظرًا للموارد والإمكانات سينعكس ذلك إيجابًا على كل العالم.

وأضاف الرئيس البيلاروسى- أن روسيا تمتلك كل الموارد فيما تمتلك أوروبا موارد تقنية عالية، وهو ما يجعل توحيد الجهود مكسبا للعالم كله، مشيرا إلى أن الصراع فى أوكرانيا هو بالأساس صراع بين الشرق والغرب على المستوى العالمي، وأكثر مراحل هذا الصراع حدة بين موسكو والغرب.

وأوضح أن هناك 3 أقطاب قوية ستظهر فى العالم فى هذه الحالة، وهى الصين والولايات المتحدة والقارة الأوروبية جنبا إلى جنب مع روسيا، والتى يمكن اعتبارها "أورو- آسيوية"، إضافة إلى أن النقطة الرابعة قد تكون الهند.