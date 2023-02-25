هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب أربيل بإقليم كردستان العراق

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة أربيل بإقليم كردستان العراقى، اليوم السبت، هزة أرضية جديدة، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء العراقية "واع".





وقال مراسل الوكالة العراقية، إن سكان أربيل شعروا بالهزة، فيما لم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أضرار مادية أو بشرية. يأتى ذلك فى أثناء حالة من النشاط الزلزالى تشهدها المنطقة منذ الزلزال المزدوج المدمر الذى ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فى 6 فبراير الجارى، وأعقبه آلاف الهزات الارتدادية.

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