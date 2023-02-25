كازاخستان ترحب بموقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الكازاخية، حسب ما أوردته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم السبت أن جمهورية كازاخستان ترحب بموقف الصين بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذى يستحق الدعم باعتباره يساهم فى وقف إراقة الدماء على أساس وحدة أراضى الدول واستقلالها وسيادتها وفقا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية - فى بيانها - أنها تعتقد بأنه لا يوجد بديل لحل سلمى لهذه المشكلة، على أساس القانون الدولى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت كازاخستان الأطراف المشاركة فى الصراع العسكرى إلى إظهار حسن النية ووقف الأعمال العدائية والجلوس على طاولة المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.

كما دعت المجتمع الدولى إلى بذل كل ما فى وسعه للمساهمة فى حل دبلوماسى للوضع.

وأكدت كازاخستان أيضا على تشابه نهجها مع الصين فى حل قضايا الساعة فى عصرنا على النحو المبين فى نص مبادرة الأمن العالمى التى أعدتها الصين.

وكانت بكين قد نشرت أمس وثيقة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" والتى تؤكد على وجه الخصوص الحاجة إلى التخلى عن عقلية الحرب الباردة وتقول إن أمن دولة ما لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن الدول الأخرى ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمى من خلال تعزيز أو توسيع التكتلات العسكرية.