العالم اليوم - فيديو.. عاشق شاكيرا يضع بيكيه وحبيبته بموقف محرج للغاية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عاشق شاكيرا يضع بيكيه وحبيبته بموقف محرج للغاية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 09:22 صباحاً - واجه جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا، موقفا محرجا للغاية في أحد المطاعم، عندما قرر صاحبه المحب جدا لشاكيرا طردهما وعدم القبول بتقديم أي خدمة لهما.

وفي مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، يمكن رؤية لاعب برشلونة السابق يغادر رفقة حبيبته الجديدة بتعابير مستاءة، بعد أن قرر صاحب المطعم الذي يعشق شاكيرا وفنها طردهما.

وهذا ثاني موقف محرج تتعرض له شيا، فالشهر الماضي أطلقت شاكيرا أغنيتها التي جاء في كلماتها: "أنا بمثابة اثنين من ذوات الـ22 عاما، لقد استبدلت (سيارة) فيراري مقابل توينغو. لقد استبدلت (ساعة) روليكس بكاسيو".

وعوضا عن أن يتجنب بيكيه الرد، فإنه ظهر علنا وهو يمدح ساعة كاسيو ويرتدي واحدة، ثم قاد سيارة توينغو وحرص على أن يتم تصويره، في إشارة إلى أنه يفضل حبيبته الجديدة.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ وصل غضب شاكيرا إلى وضعها دمية لساحرة شريرة على شرفة منزلها في إسبانيا، المطل على منزل والدة بيكيه، في دليل واضح على توتر العلاقات بين الاثنتين، عقب تقبل والدته لعلاقته الجديدة.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه من خلال علبة مربى فراولة، إذ عادت من السفر لتجد العلبة التي كانت في الثلاجة فارغة، فعلمت أن امرأة تواجدت في المنزل خلال غيابها، كون بيكيه والأولاد لا يأكلون هذه المربى.

وبالفعل، قامت شاكيرا بالإشارة إلى مربى الفراولة في الفيديو الخاص لأغنيتها "Te Felicito" في أبريل الماضي.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه (35 عاما) في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عاما، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).