بايدن يعلن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع ديفيد موير على شبكة ABC NEWS، قال الرئيس الأمريكي: "نيتي... لقد كان من البداية، الترشح".

وردًا على سؤال حول مقابلة سابقة لوكالة أسوشيتد برس، يوم الجمعة، قالت السيدة الأولى جيل بايدن، إن الوقت والمكان لإعلان الحملة هو كل ما تبقى ليقرره، قال بايدن ساخرًا: "كما تقول والدتى "أحبها الله"، ومع ذلك أشار إلى أنه ليس فى عجلة من أمره.

وقال الرئيس الأمريكي: "هناك الكثير من الأشياء الأخرى التى يتعين علينا إنهاؤها على المدى القريب قبل أن أبدأ الحملة، لدى أشياء أخرى يجب أن أنجزها قبل الدخول فى حملة شاملة".

وردًا على سؤال عما إذا كان عمره جزءًا من حساباته بشأن الترشح أم لا، قال بايدن: "لا، لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلق بعمري، إنه أمر مشروع تمامًا أن يحدث ذلك"، وأضاف: "الشيء الوحيد الذى يمكننى قوله هو "شاهدني" فى إشارة إلى سجله بالمنصب".