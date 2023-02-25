جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى لا يحتاج إلى طائرات «إف-16» حاليا، مستبعدا إرسال مثل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا فى الوقت الراهن.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: نستبعد إرسال طائرات إف16 إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.