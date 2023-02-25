الرئيس التونسى يؤكد ضرورة فتح الملفات المتعلقة بالفساد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسى مع وزير الصحة التونسية على مرابط، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة. وأكد الرئيس التونسى أن الحق فى الصحة يمثل حقا من حقوق الإنسان وعلى الدولة تطبيقه فى كافة مناطق البلاد. كما تناول اللقاء جملة من المشروعات منها مشروع مستشفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان و مشروع مستشفى غار الدماء ومشروع المستشفى الجديد للأم والرضيع والعقبات التى تواجه تنفيذها.

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