العالم اليوم - مفاجأة مدوية.. بيكيه يعيد رونالدينو لعالم الكرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 07:23 صباحاً - في فيديو ترويجي مع جيرارد بيكيه والمغني إيباي يانوس، أعلن نجم باريس سان جرمان السابق وبرشلونة وإيه سي ميلان، الأسطورة رونالدينو، أنه سيلعب في دوري "الملوك" الذي يقام في إسبانيا.

ووقع النجم البرازيلي البالغ من العمر 42 عاما مع فريق "بورسينوس" الإسباني، للعب في دوري "الملوك" أو "كينغز ليغ". وسيلعب رونالدينو بالرقم 12 هذا الأسبوع على ملعب "كوبرا أرينا"، في مواجهة بين "بورسينوس" و"بيو"، وفقما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية. وسبق رونالدينو إلى دوري "الملوك" كل من نجم لوس أنجلوس غالاكسي تشيتشاريتو، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

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