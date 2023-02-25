العالم اليوم - تحذير عاجل للحوامل.. "نكهة خطيرة" للسيجارة الإلكترونية

انتم الان تتابعون خبر تحذير عاجل للحوامل.. "نكهة خطيرة" للسيجارة الإلكترونية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 07:23 صباحاً - وجه علماء إلى الحوامل تحذيرا عاجلا بشأن بعض نكهات السيجارة الإلكترونية (الفيب)، مشيرين إلى أنها تزيد بمقدار الضعفين خطر وقوع الإجهاض.

ووجد العلماء في الدراسة، التي نشرت في دورية "الطب الوقائي"، أن النساء اللواتي يدخنن السيجارة الإلكترونية ذات طعمي النعناع ومركب المينثول يواجهن أكثر من غيرهن خطر فقدان الأجنة في أحشائهن.

وفي حين بات معلوما بأن التدخين يشكل خطرا على النساء أثناء الحمل، ركزت الدراسة الجديدة على بعض البدائل للسجائر التقليدية، ليتبين أنها لا تخلو من الأخطار.

وتتبع الباحثون الأميركيون حالات 600 حامل، بعضهن يدخنن السجائر الإلكترونية، خلال مرحلة الحمل لمعرفة كيفية تأثير النيكوتين عليهن.

ولم تظهر الدراسة اختلافات كبرى بين النساء اللواتي كن يدخنن وأولئك اللواتي لا يدخنن.

لكن كان هناك خطر متزايد عندما تغيرت نكهات السجائر الإلكترونية.

وأوضح العلماء أن النساء اللواتي كن يدخنن (الفيب) بنكهتي النعناع ومركب المينثول قبيل أو خلال الحمل زاد خطر تعرضهن للإجهاض بنسبة 227 بالمئة، مقارنة ببقية النكهات.

ولم تفسر الدراسة السبب الذي يؤدي إلى زيادة خطر الإجهاض نتيجة تدخين نكهتي النعناع ومركب المينثول.

ويفسر خبراء، نقلت عنهم صحيفة "الصن" البريطانية الأمر، بالاستناد إلى دراسات سابقة، أشارت إلى أن (الفيب) بطعم مركب المينثول يؤدي إلى تدمير الحمض النووي (دي أن إيه) وموت الخلايا.