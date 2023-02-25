العالم اليوم - اليابان تستضيف كأس العالم لجمع النفايات.. ودولة عربية تشارك

انتم الان تتابعون خبر اليابان تستضيف كأس العالم لجمع النفايات.. ودولة عربية تشارك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 07:23 صباحاً - الجميع يعلم بوجود كأس عالم لكرة القدم، أو لكرة السلة، أو لرياضات أخرى، لكن أن يكون هناك كأس العالم لجمع القمامة، ربما يكون الأمر غريبا.

"سبوغومي" رياضة جديدة اخترعتها اليابان وحولتها إلى مسابقة عالمية، ستتنافس فيها فرق عديدة من بلدان مختلفة في الأول من نوفمبر.

بدأت القصة عندما أصبح جمع القمامة في اليابان "لعبة شعبية" عام 2008، وتحولت لمسابقة محلية ثم عالمية، تدعى "سبوغومي"، وهي اختصار لكلمتي "سبورت" أي الرياضة و"غومي" أي القمامة باللغة اليابانية.

الجديد بالأمر هذا العام هو تحولها لمسابقة عالمية، فاليابان تستعد لإطلاق كأس العالم في جمع القمامة، في الأول من نوفمبر المقبل.

كأس العالم لجمع القمامة

يشارك في المسابقة 20 فريقا من عدة دول.

من بين الدول المشاركة: الولايات المتحدة، كندا، جنوب إفريقيا، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، الفلبين.

الملفت بالأمر هو مشاركة دولة عربية، هي مصر.

مدة المسابقة ساعة واحدة فقط.

كل فريق يضم من 3 إلى 5 لاعبين.

قواعد اللعبة

على اللاعبين جمع القمامة وفرزها، وفق ما يمكن حرقه أو إتلافه أو إعادة تدويره.

أعقاب السجائر تحظى بأعلى النقاط.

يمنع على المتسابقين الركض، وأخذ القمامة من الممتلكات الخاصة أو المطاعم، أو أماكن تعرضهم للخطر، كالسكك الحديدية.

ما الهدف من اللعبة؟