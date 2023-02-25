الاتحاد الأوروبى يفرض الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - والحزمة العاشرة التى يفرضها الاتحاد الأوروبى منذ بدء الهجوم الروسى فى 24 فبراير 2022، تشمل "إجراءات مقيدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب، وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا فى الحرب".

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