العالم اليوم - هل ترسل واشنطن مقاتلات "إف 16" إلى كييف؟ بايدن يجيب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 02:17 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن أوكرانيا لا تحتاج مقاتلات "إف 16" حاليا، مستبعدا إرسال مثل هذه الطائرات إلى كييف في الوقت الراهن.

وأضاف بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية، أن زيلينسكي "لا يحتاج مقاتلات (إف 16) الآن. أنا أستبعد ذلك في الوقت الحالي".

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