العالم اليوم - جرو يحيّر الشرطة الأميركية.. والحل لدى الحمض النووي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 02:17 صباحاً - أثار جرو عثرت عليه الشرطة في دالاس بجوار حاوية قمامة، حيرة السلطات حول ما إذا كان كلبا أم ذئبا، في واقعة طريفة أثارت الاهتمام بولاية تكساس الأميركية.

وقررت الشرطة الاستعانة بخبراء في عالم الحيوان، لتحديد هوية الحيوان الصغير.

وبالفعل، قالت شركة دالاس لخدمات الحيوانات إنها ستجري اختبار الحمض النووي (دي إن إيه)، لتحديد ما إذا كان الجرو الذي عثرت عليه الشرطة كلبا أم ذئبا.

وأكدت الشركة في منشور على "فيسبوك"، أن إدارة شرطة دالاس عثرت على الجرو الذي يطلق عليه اسم "توست" إلى جانب حاوية قمامة، مشيرة إلى أنها "غير متأكدة من هويته".

وقالت جاكي ساذرلاند المسؤولة في الشركة التي ترعى "توست"، إن الجرو سيكون متاحا للتبني إذا تبين أنه من الكلاب المحلية.