كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وتدعم أوكرانيا بأكثر من 32 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت كندا، دعم جديد لأوكرانيا بقيمة أكثر من 32 مليون دولار كندي؛ لدعم تعزيز الأمن والاستقرار فى أوكرانيا، فى الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بجانب الكشف عن عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس.





وقالت وزارة الخارجية الكندية- فى بيان، اليوم- إن المساعدة تشمل 7.5 مليون دولار كندى لجهود إزالة الألغام وأكثر من 12 مليون دولار كندى لمواجهة التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. كان رئيس الوزراء جستن ترودو قد أعلن، فى وقت سابق، عن تبرع بلاده بأربع دبابات قتال رئيسية إضافية من طراز "ليوبارد 2" لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا، مما يزيد مساهمة كندا العسكرية لأوكرانيا إلى ثمانى دبابات فى المجموع. كما قال ترودو للصحفيين فى تورونتو إن هناك عقوبات الجديدة ستستهدف 129 فردا و 63 كيانا من بينهم نواب رئيس الوزراء الروس ومسؤولون آخرون.

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