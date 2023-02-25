الرئيس الأوكرانى: النصر أمر حتمى إذا قام جميع الشركاء بأداء واجبهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زيلينسكى" فى كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أنه يرغب فى أن تشارك أمريكًا اللاتينية وأفريقيا والصين والهند فى وضع صيغة السلام الأوكرانية، حيث يأمل فى إشراك الجميع فى هذه الصيغة.

وأقر زيلينسكى بأن أوكرانيا تحتاج لاتخاذ خطوات نحو تعزيز علاقاتها بدول القارة الإفريقية، معربًا عن اقتناعه بأن بلاده قصرت على مدار سنوات عديدة فى القيام بذلك، واصفًا ذلك بـ"الخطأ الكبير".

كما كشف رغبته فى تنظيم قمة مع دول أمريكا اللاتينية، للعمل على تعزيز العلاقات معها، مشيرًا إلى أن ذلك أمر كان يتعين القيام به قبل 30 عامًا.

وأشار زيلينسكى إلى أن حكومته تهدف دومًا إلى ايصال رسالة مفادها أن أوكرانيا لا تقاتل من أجل مصلحتها فقط وإنما من أجل المجتمع الدولى بأسره، معربًا عن امتنانه لدعم الدول الحليفة، التى تواجه الآن تحديات محلية ودولية نتيجة لدعمها.

وأكد زيلينسكى أن هناك حاجة إلى إنشاء محكمة خاصة حتى يكون هناك مساءلة حقيقية لروسيا عن أعمالها فى أوكرانيا.

وردًا على ما يتردد عن عزم الصين إرسال أسلحة فتاكة إلى روسيا، وبشأن خطتها للسلام، قال زيلينسكى: "بدأت الصين تتحدث عن أوكرانيا وأعتقد أن هذا أمر جيد، لكن ما سيتبع ذلك هو المهم"، معربًا عن أمله فى ألا تقوم الصين بإمداد روسيا بالأسلحة، معتبرًا أن ذلك أمر بالغ الأهمية.

وحول الموعد الذى يمكن أن تتوقع فيه أوكرانيا استلام مزيد من الأسلحة، بما فى ذلك طائرات "أف 16" المقاتلة، قال زيلينسكى إن بولندا قد تبدأ قريبًا فى تدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيل طائرات "إف 16"، مشيرًا إلى المحادثات جارية والمفاوضات مستمرة.

كما لفت أيضًا إلى أن هناك ثلاث دول أوروبية أخرى بصدد النظر فيما إذا كانت ستدرب القوات الأوكرانية، أو ستمنح البلاد بعض الطائرات التى تريدها.