العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتمد "عاشر حزمة عقوبات" على روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، في الذكرى السنوية الأولى للهجوم العسكري على أوكرانيا.

والحزمة العاشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير 2022، تشمل "إجراءات مقيدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب، وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا في الحرب".

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