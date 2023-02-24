العرابى: روسيا تلوح بالسلاح النووى من أجل الردع ولن تستخدمه

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية المصرى الأسبق، إنه فى علم السياسة من الضرورى تحقيق التوازن بين المبادئ والمصالح، فخلال الحرب الروسية الأوكرانية، مصر من الدول التى نجحت فى تحقيق هذا الأمر، إذ إن موسكو وكييف دولتان مهمتان للقاهرة، موضحًا أنه من المُتوقع انتشار مزيد من الأمراض وتغير المناخ، مُنوها إلى أن الجميع أمام عالم ونظام جديدين يجب الاتفاق معه.





وأضاف «العرابي»، خلال حواره فى برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المزاج الدولى يُعانى خللًا كبيرًا وأن تقارب روسيا والصين مُتصاعد ولن يتوقف، لافتًا إلى أن التنافس الصينى الأمريكى مهم للبلدين وسيكون مُحكمًا، وأكد أن التقارب الأمريكى الصينى لن يكون بشكل كامل، إذ إن المصالح هى ما ستحكم المرحلة المُقبلة. وحول التهديد باستخدام السلاح النووى، خلال الأزمة الروسية الأوكرانية قال العرابى إن :"روسيا تهدد باستخدام النووى؛ من أجل الردع، ولا أتوقع أن تستخدمه والحرب تكسير عظام ولن تتوقف حتى الإنهاك"، موضحًا أن الصناعات العسكرية لن تستوعب استمرار الحرب، إذ إنها استنزاف عميق وكل دول العالم مُتضررة، وأن أمر إرسال دبابات إلى أوكرانيا ليس جديًا، مُؤكدًا إطالة أمد الصراع والاستنزاف وأن المواطن الروسى لم يتأثر حيث توفر له بلاده كل شىء.

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