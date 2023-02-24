العالم اليوم - 60 ثانية تشعل مواجهة بين مندوبي روسيا وأوكرانيا بمجلس الأمن

انتم الان تتابعون خبر 60 ثانية تشعل مواجهة بين مندوبي روسيا وأوكرانيا بمجلس الأمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 10:19 مساءً - نشبت مواجهة بين روسيا وأوكرانيا في أروقة مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في الذكرى الأولى لحربهما، حتى أنها امتدت إلى لحظات الصمت حدادا على القتلى.

بدأت المواجهة قبل بدء الجلسة رسميا، حين طالب سفير روسيا بمعرفة سبب تواجد أوكرانيا على رأس قائمة المتحدثين، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت هناك لحظة أكثر إثارة في منتصف الاجتماع، حين تنازع البلدان حتى على تأبين ضحايا الحرب.

فقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا: "أخيرا، في هذا اليوم المأساوي، عندما ننعى الأرواح والأقدار التي حطمتها روسيا، أطلب من الجميع الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا العدوان".

ووقف الوزير، ثم وقف الجميع في قاعة المجلس في صمت.

على الرغم من أن موسكو وكييف تحتفظان بالإحصاءات الدقيقة للضحايا طي الكتمان، فإن التقديرات الغربية تشير إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والجرحى من كلا الجانبين.

وحتى في لحظة الصمت تقديرا لقتلى الحرب، بدا الخلاف بين أوكرانيا وروسيا جليا، فبمجرد أن جلس كوليبا، طلب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الكلمة، وقال: "نحن نقف لتكريم ذكرى جميع ضحايا ما حدث في أوكرانيا اعتبارا من عام 2014، كل أولئك الذين لقوا مصرعهم".

وأضاف: "كل الأرواح لا تقدر بثمن، ولهذا السبب ننهض لتكريم ذكرى كل منهم”، في إشارة إلى الروس والأوكرانيين الموالين لروسيا في الشرق، وكذلك الأوكرانيين في أماكن أخرى من البلاد.

ثم وقف نيبينزيا والدبلوماسيون الروس. وببطء، وعلى ما يبدو بعد بعض التفكير، قام أعضاء آخرون في قاعة المجلس حتى وقف كل من فيها في صمت لمدة دقيقة تقريبا.