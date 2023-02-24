العالم اليوم - هل سيترشح لولاية ثانية؟ زوجة جو بايدن تبدّد الشكوك

انتم الان تتابعون خبر هل سيترشح لولاية ثانية؟ زوجة جو بايدن تبدّد الشكوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 10:19 مساءً - طرحت السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن واحدا من أوضح المؤشرات حتى اللحظة على أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية، حين أبلغت الأسوشيتدبرس في مقابلة حصرية، يوم الجمعة، بأنه لم يتبق شيء "إلى حد بعيد" سوى معرفة توقيت ومكان الإعلان عن هذا.

وعلى الرغم من أن بايدن قال منذ فترة طويلة إنه يعتزم السعي إلى إعادة انتخابه، إلا أنه لم يعلن ذلك رسميا بعد فيما يعمل على تبديد الشكوك حول ما إذا كان أكبر سنا من أن يستمر في العمل كرئيس. سيكون عمر بايدن في نهاية ولايته الثانية 86 عاما.

وقالت السيدة الأولى الأميركية في نيروبي، المحطة الثانية والأخيرة في جولتها التي تستغرق خمسة أيام بأفريقيا: "يقول (بايدن) إنه لم يكتف. لم يكمل ما بدأه. وهذا هو المهم...كم مرة يجب أن يقولها لكم حتى تصدقوها؟"

قال مساعدو بايدن إن الإعلان من المرجح أن يصدر في أبريل، بعد انتهاء الربع الأول لجمع التبرعات، وهو التوقيت الذي أطلق فيه الرئيس السابق باراك أوباما رسميا حملة إعادة انتخابه. لطالما وصفت السيدة الأولى بأنها شخصية رئيسية في فلك بايدن بينما يخطط لمستقبله.

وتعقيبا على هذا، ضحكت جيل بايدن وقالت "لأنني زوجته"، لكنها تجاهلت السؤال حول ما إذا كانت هي الصوت المرجح لقرار ترشحه لإعادة انتخابه.

واكتفت بقول "بالطبع سوف يستمع إلي، لأننا زوجان"، غير أنها أضافت لاحقا قائلة "لقد اتخذ قراره، صدقوني".