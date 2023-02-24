روسيا تحذّر واشنطن وكييف والناتو

روسيا تحذّر واشنطن وكييف والناتوحذّرت روسيا اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا من "خطوات غير محسوبة" في ظل الوجود المكثف للقوات والمعدات الأوكرانية قرب حدود ترانسنيستريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أوردته وكالة" سبوتنيك" "في ما يتعلق بالوجود المكثف للأفراد والمعدات العسكرية للوحدات الأوكرانية قرب الحدود الأوكرانية مع إقليم ترانسنيستريا، ونشر المدفعية في منظومات إطلاق النار، فضلاً عن الزيادة غير المسبوقة في رحلات المسيرات الأوكرانية فوق أراضي ترانسنيستريا، نحذر الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو وحراسها الأوكرانيين من هذه الخطوات غير المحسوبة".

وأضاف البيان: "نحن نؤيد باستمرار حلّ أي قضية من خلال الوسائل السّياسية والدبلوماسية. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن يساور أحد أي شك في أن القوات المسلحة الروسية لن ترد بشكل مناسب على استفزازات نظام كييف، إن وجدت، وهي ستضمن حماية مواطنينا وقوات حفظ السلام الروسية وأفراد المجموعة العملياتية للقوات الروسية والمخازن العسكرية في منطقة كالباسكا في إقليم ترانسنيستريا" .

ونوهت الخارجية الروسية إلى أن أي عمل يشكل تهديداً لأمن ترانسنيستريا ستعتبره موسكو بمثابة “هجوم مباشر على روسيا وفقاً للقانون الدولي”.

وكان رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية قد أعلن اليوم أن قواته سيطرت على بلدة بيرخيفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت.

وقال يفغيني بريغوجين، في بيان نشره جهازه الإعلامي، إنَّ "قرية بيرخيفكا تحت سيطرتنا بالكامل. وحداتنا تسيطر على كل أنحاء بيرخوفكا".

ويعني تأكيد السيطرة على بيرخيفكا أن القوات الروسية بدأت "تحكم الكماشة" على باخموت من جهة الشمال.