الصين تحث الولايات المتحدة على التخلى عن الهيمنة والتنمر

جدة - نرمين السيد - أكدت الصين أنه يجب على الولايات المتحدة، العزوف عن السعى إلى الهيمنة أو التنمر، واحترام سيادة الدول الأخرى ووحدة وسلامة أراضيها، والسعى إلى طريق التعايش السلمى والنتائج المربحة للجميع.





وقال وانج ون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فى تصريحات ردًا على تغريدة السفير الأمريكى لدى الصين نيكولاس بيرنز بشأن تقرير متعلق بالولايات المتحدة أصدره الجانب الصينى، أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة، إنَّ الولايات المتحدة ليست معتادة على سماع الحقيقة، ولا تزال أقل استعدادا لمواجهة مشكلاتها. وأضاف، أن التقرير بمثابة إخبار للحقيقة فحسب، وتقديم موضوعى لسلوك الهيمنة والتنمر من جانب الولايات المتحدة تجاه العالم. وفى إشارته إلى القوة والدبلوماسية القسرية، قال المتحدث إنَّ الأمر لا يشبه سلوك دولة قوية، مشيرًا إلى أنه يتعين على أى سفير أمريكى إبلاغ واشنطن بالصوت الحقيقى.

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