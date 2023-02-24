ماكرون: حلفاء مجموعة السبع متحدون وعازمون حتى تحقيق النصر لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن حلفاء مجموعة السبع متحدون وعازمون حتى تحقيق النصر لأوكرانيا و إحلال السلام ، وذلك خلال اجتماع مجموعة السبع بالفيديو كونفرانس مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.





وكتب ماكرون فى تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مع أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى.. متحدون وعازمون حتى تحقيق النصر".

وتدخل أوكرانيا اليوم الجمعة عامها الثانى من نضالها ضد روسيا التى شنت عمليات عسكرية فى 24 فبراير 2022 على أوكرانيا، فى أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأبدت كييف على مدار العام مقاومة شرسة وحشد حلفاؤها فى الغرب دعمهم ومساعدتهم لها.

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